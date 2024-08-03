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Рыбкин Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1891

Дата смерти

02.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891

Отец: Рыбкин Андрей Борисович

Мать: Рыбкина Наталья Никифоровна

1891 г. Января 30 числа был крещён Григорий. Восприемник по нему был Крестьянской сын Иоанн Андреев Рыбкин.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбкина Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбкин Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Рыбкина Раиса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.10.1929

Дочь: Борисихина Клара Григорьевна

Мать ребёнка: Рыбкина Раиса Фёдоровна

Смерть
02.04.1979

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