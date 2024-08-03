Рыбкин Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1891
Дата смерти02.04.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891
1891 г. Января 30 числа был крещён Григорий. Восприемник по нему был Крестьянской сын Иоанн Андреев Рыбкин.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбкина Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбкин Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Рыбкина Раиса Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбкина Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.10.1929
Дочь: Борисихина Клара Григорьевна
Мать ребёнка: Рыбкина Раиса Фёдоровна
Смерть
02.04.1979