Борисихин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисихин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1929

Дата смерти

22.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисихина Клара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисихина Клара Григорьевна

Рождение ребёнка
16.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисихина Клара Григорьевна

Смерть
22.04.2010
Село Ялунинское Свердловской области Алапаевского района

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