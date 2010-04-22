Борисихин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1929
Дата смерти22.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисихина Клара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисихина Клара Григорьевна
Смерть
22.04.2010
Село Ялунинское Свердловской области Алапаевского района