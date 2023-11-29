Синельникова Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
12.06.1900

Дочь: Синельникова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Синельников Петр Васильевич

Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1904

Дочь: Синельникова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1905

Сын: Синельников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Синельников Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Синельников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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