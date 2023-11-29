Синельникова Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1900
Дочь: Синельникова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
12.06.1900
Сын: Синельников Петр Васильевич
Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
17.02.1904
Дочь: Синельникова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
13.07.1905
Сын: Синельников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Синельников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Синельников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Синельников Василий Ермолаевич
Смерть
Неизвестно