Синельников Василий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синельников Ермолай Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1900
Дочь: Синельникова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.06.1900
Сын: Синельников Петр Васильевич
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.02.1904
Дочь: Синельникова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.07.1905
Сын: Синельников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Синельников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Синельников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно