Чурилова (Вагнерубова) Анастасия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурилов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Чурилов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильева
Отец ребёнка: Чурилов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурилов Владимир Васильев
Отец ребёнка: Чурилов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильева
Отец ребёнка: Чурилов Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно