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Дергунова Авдотья Кирилловна

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

01.05.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Дергунова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Дергунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Дергунова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Дергунова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.05.1880 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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