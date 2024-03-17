Дергунова Авдотья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смерти01.05.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Дергунова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Дергунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Дергунова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Дергунова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Дергунов Иван Семенович
Смерть
01.05.1880 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область