Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1824
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
22.10.1847
Сын: Кириленко / Кириченко / Аверий Исаакович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Евфросиния Яковлевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 21,зап.№ 50, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2376
Бракосочетание
До 1847
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
10.07.1850
Сын: Кириленко / Кириченко / Леонтий Исаакович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Евфросиния Яковлевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 904,зап.№ 24, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2385.
Смерть
Неизвестно