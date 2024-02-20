Кириленко/Кириченко/ Юлиана
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
До 1822
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
Неизвестно