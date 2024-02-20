Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Яковлевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

После 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
После 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
22.10.1847

Сын: Кириленко / Кириченко / Аверий Исаакович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 21,зап.№ 50, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2376
Бракосочетание
До 1847

Муж: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
10.07.1850

Сын: Кириленко / Кириченко / Леонтий Исаакович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 904,зап.№ 24, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2385.
Смерть
Неизвестно
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