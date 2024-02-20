Кириленко / Кириченко / Леонтий Исаакович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рождения10.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.06.1850
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 904,зап.№ 24, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2385 | Восприемники: Крестьяне графа Браницкого с.Гребенки :Даниил Акимович Степаненко и Марфа Авраамовна-жена... Показать все
Рождение
10.07.1850
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 904,зап.№ 24, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2385.
Смерть
Неизвестно