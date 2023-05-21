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Красников Пётр Сергеев

Место рождения

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1879

Отец: Красников Сергей Иванов

Мать: Красникова Марья Тимофеева

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.11.1897

Жена: Красникова (Косаткина) Анна Герасимова

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1901

Дочь: Красникова Глафира Петрова

Мать ребёнка: Красникова (Косаткина) Анна Герасимова

Рождение ребёнка
13.02.1904

Сын: Красников Феодор Петрович

Мать ребёнка: Красникова (Косаткина) Анна Герасимова

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения 13.02.1904 или 17.02.1904 Место рождения Горьковская обл., Арзамасский р-н, Ковакса; Горьковская обл., Чернухинский р-н, с. Ковакса
Бракосочетание
Около 13.01.1916

Жена: Красникова (Пшенникова) Анна Ивановна

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Красников Василий Петрович

Мать ребёнка: Красникова (Пшенникова) Анна Ивановна

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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