Красников Пётр Сергеев
Место рождения
Дата рождения28.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1879
Бракосочетание
10.11.1897
Рождение ребёнка
10.04.1901
Дочь: Красникова Глафира Петрова
Мать ребёнка: Красникова (Косаткина) Анна Герасимова
Рождение ребёнка
13.02.1904
Сын: Красников Феодор Петрович
Мать ребёнка: Красникова (Косаткина) Анна Герасимова
Дата рождения 13.02.1904 или 17.02.1904 Место рождения Горьковская обл., Арзамасский р-н, Ковакса; Горьковская обл., Чернухинский р-н, с. Ковакса
Бракосочетание
Около 13.01.1916
Рождение ребёнка
1921
Сын: Красников Василий Петрович
Мать ребёнка: Красникова (Пшенникова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно