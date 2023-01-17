Красников Федер Петрович
Место рождения
Дата рождения13.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1904
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красникова Пелагея Игнатьевна
Призыв на военную службу
17.07.1941
Куйбышевский РВК, Омская обл., г. Омск, Куйбышевский р-н Воинское звание майор медслужбы; капитан; майор мед. сл. Воинская часть 370 стрелковая дивизия 1081 стрелковый полк 312 стрелковой дивизии (I... Показать все
Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно