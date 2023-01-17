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Красников Федер Петрович

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Место рождения

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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Рождение ребёнка
26.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова Пелагея Игнатьевна

Омск, город Омск, Омская область
Призыв на военную службу
17.07.1941
Омск, город Омск, Омская область
Куйбышевский РВК, Омская обл., г. Омск, Куйбышевский р-н Воинское звание майор медслужбы; капитан; майор мед. сл. Воинская часть 370 стрелковая дивизия 1081 стрелковый полк 312 стрелковой дивизии (I... Показать все
Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Пелагея Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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