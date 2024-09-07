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Пятин Афанасий

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Место рождения

Красноярский край, Идринский с/с, д. Козино

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пятин Гаврил

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
52-й стрелковый полк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятин Валерий

Мать ребёнка: Пятина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятина) Антонина

Мать ребёнка: Пятина Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Пятина) Екатерина

Мать ребёнка: Пятина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятин Иван

Мать ребёнка: Пятина Фекла

Смерть
Неизвестно
Похороны
23.06.1944
Первичное место захоронения: оз. Вожема, квадрат 0456-2, севернее, 3 км, дорога, около, 5 км, кладбище

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