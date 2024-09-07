Пятин Афанасий
Место рожденияКрасноярский край, Идринский с/с, д. Козино
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Пятин Гаврил
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
52-й стрелковый полк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятин Валерий
Мать ребёнка: Пятина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятина) Антонина
Мать ребёнка: Пятина Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Пятина) Екатерина
Мать ребёнка: Пятина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятин Иван
Мать ребёнка: Пятина Фекла
Смерть
Неизвестно
Похороны
23.06.1944
Первичное место захоронения: оз. Вожема, квадрат 0456-2, севернее, 3 км, дорога, около, 5 км, кладбище