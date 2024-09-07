Пятина Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Пятина) Екатерина
Отец ребёнка: Пятин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятина) Антонина
Отец ребёнка: Пятин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятин Иван
Отец ребёнка: Пятин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пятин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятин Валерий
Отец ребёнка: Пятин Афанасий
Смерть
Неизвестно