Пятина Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятина Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Пятина) Екатерина

Отец ребёнка: Пятин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятина) Антонина

Отец ребёнка: Пятин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятин Иван

Отец ребёнка: Пятин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятин Валерий

Отец ребёнка: Пятин Афанасий

Смерть
Неизвестно

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