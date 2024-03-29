Фогель Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1961
Рождение ребёнка
27.02.1983
Дочь: Сабинина Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Фогель Татьяна
Рождение ребёнка
27.08.1985
Дочь: Чернышова-Фогель Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Фогель Татьяна
Рождение ребёнка
26.04.1988
Сын: Фогель Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Фогель Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фогель Татьяна