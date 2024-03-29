Фогель Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1961

Отец: Фогель Иван Адольфович

Мать: Фогель-Мотузова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
27.02.1983

Дочь: Сабинина Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Фогель Татьяна

Рождение ребёнка
27.08.1985

Дочь: Чернышова-Фогель Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Фогель Татьяна

Рождение ребёнка
26.04.1988

Сын: Фогель Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Фогель Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фогель Татьяна

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