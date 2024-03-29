Чернышова-Фогель Ольга Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова-Фогель Ольга Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1985

Отец: Фогель Вячеслав Иванович

Мать: Фогель Татьяна

Рождение ребёнка
19.04.2008

Сын: Чернышов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Чернышов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
24.06.2014

Дочь: Чернышова София Сергеевна

Отец ребёнка: Чернышов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Сергей Александрович

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