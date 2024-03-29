Чернышова-Фогель Ольга Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1985
Отец: Фогель Вячеслав Иванович
Мать: Фогель Татьяна
Рождение ребёнка
19.04.2008
Сын: Чернышов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Чернышов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
24.06.2014
Дочь: Чернышова София Сергеевна
Отец ребёнка: Чернышов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно