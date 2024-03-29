Фогель Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1983
Дочь: Сабинина Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Фогель Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1985
Дочь: Чернышова-Фогель Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Фогель Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1988
Сын: Фогель Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Фогель Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно