Фогель Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1983

Дочь: Сабинина Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Фогель Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1985

Дочь: Чернышова-Фогель Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Фогель Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1988

Сын: Фогель Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Фогель Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фогель Вячеслав Иванович

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