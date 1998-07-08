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Макеев Александр Андреевич

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Место рождения

с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области

Дата рождения

14.06.1924

Дата смерти

08.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1924

Отец: Макеев Андрей Данилович

Мать: Макеева Прасковья Романовна

с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
01.05.1947

Дочь: Макеева Тая Александровна

Мать ребёнка: Макеева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1949

Дочь: Широкова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Макеева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
12.11.1951

Дочь: Мишина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Макеева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Мария Михайловна

Смерть
08.07.1998
Уварово Тамбовской области
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