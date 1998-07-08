Макеев Александр Андреевич
Место рожденияс.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Дата рождения14.06.1924
Дата смерти08.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1924
с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
01.05.1947
Дочь: Макеева Тая Александровна
Мать ребёнка: Макеева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1949
Дочь: Широкова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Макеева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1951
Дочь: Мишина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Макеева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макеева Мария Михайловна
Смерть
08.07.1998
Уварово Тамбовской области