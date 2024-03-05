Макеева (Ххххххх) Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Ххххххх) Прасковья Романовна

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Место рождения

с. Петропавловское Калачевского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

1891

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Василий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1916

Сын: Макеев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
14.06.1924

Сын: Макеев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Макеев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Макеев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович

Смерть
1967

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