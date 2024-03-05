Макеева (Ххххххх) Прасковья Романовна
Место рожденияс. Петропавловское Калачевского уезда Воронежской губернии
Дата рождения1891
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1916
Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
14.06.1924
Сын: Макеев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
01.05.1928
Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Макеев Андрей Данилович
Смерть
1967