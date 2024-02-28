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Макеев Андрей Данилович

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Место рождения

с.Мучкап Борисоглебского уезда Тамбовской области

Дата рождения

1892

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Макеев Даниил Егорович

Мать: уточняем

с.Мучкап Борисоглебского уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
25.05.1916

Сын: Макеев Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна

д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1924

Сын: Макеев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна

с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Макеев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна

с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
1931

Сын: Макеев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна

с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна

с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна

с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Прасковья Романовна

Сердобск Пензенской области
Смерть
1942
Мучкапский Тамбовской области
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