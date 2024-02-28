Макеев Андрей Данилович
Место рожденияс.Мучкап Борисоглебского уезда Тамбовской области
Дата рождения1892
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Макеев Даниил Егорович
Мать: уточняем
с.Мучкап Борисоглебского уезда Тамбовской области
Рождение ребёнка
25.05.1916
Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна
д. Петропавловка Новоузенского уезда Самарской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1924
Сын: Макеев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна
с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
01.05.1928
Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна
с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна
с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна
с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макеева Прасковья Романовна
с.Петропавловка Салтыковского района Саратовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Сердобск Пензенской области
Смерть
1942
Мучкапский Тамбовской области