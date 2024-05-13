Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна

Место рождения

Теплое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Воракин Иван

Мать: не указана

Теплое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Данил Семенович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мельников Корнил Данилович

Отец ребёнка: Мельников Данил Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мельников Василий Данилович

Отец ребёнка: Мельников Данил Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Мельников Иев Данилович

Отец ребёнка: Мельников Данил Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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