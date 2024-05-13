Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Воракин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мельников Корнил Данилович
Отец ребёнка: Мельников Данил Семенович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мельников Василий Данилович
Отец ребёнка: Мельников Данил Семенович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Мельников Данил Семенович
Смерть
Неизвестно