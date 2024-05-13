Воракин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВоракин Иван

Воракин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Теплое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Лукьянова (Воракина) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Теплое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Теплое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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