Мельников Данил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мельников Корнил Данилович
Мать ребёнка: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мельников Василий Данилович
Мать ребёнка: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно