Мельников Данил Семенович 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Данил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Мельников Корнил Данилович

Мать ребёнка: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мельников Василий Данилович

Мать ребёнка: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Мельников Иев Данилович

Мать ребёнка: Мельникова (Ворокина) Дарья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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