Ольховик Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1955

Дата смерти

06.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1955

Отец: не указан

Мать: Ольховик Зоя Викеньтьевна

Рождение ребёнка
17.06.1980

Дочь: Ольховик Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ольховик Людмила

Рождение ребёнка
09.12.1983

Сын: Ольховик Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ольховик Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховик Людмила

Смерть
06.05.2000
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