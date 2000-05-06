Ольховик Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1955
Дата смерти06.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1955
Рождение ребёнка
17.06.1980
Дочь: Ольховик Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ольховик Людмила
Рождение ребёнка
09.12.1983
Сын: Ольховик Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ольховик Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольховик Людмила
Смерть
06.05.2000