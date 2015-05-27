Ольховик Зоя Викеньтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1929
Дата смерти27.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1929
Рождение ребёнка
18.05.1955
Сын: Ольховик Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
05.10.1957
Сын: Ольховик Николай Олегович
Рождение ребёнка
18.05.1963
Дочь: Патракова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1965
Сын: Ольховик Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1968
Сын: Ольховик Виктор Александрович
Смерть
27.05.2015