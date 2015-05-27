Ольховик Зоя Викеньтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик Зоя Викеньтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1929

Дата смерти

27.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1929

Отец: не указан

Мать: Ольховик Анисия Власимовна

Рождение ребёнка
18.05.1955

Сын: Ольховик Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1957

Сын: Ольховик Николай Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.1963

Дочь: Патракова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.1965

Сын: Ольховик Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.06.1968

Сын: Ольховик Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.05.2015
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