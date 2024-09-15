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Мерло-Арцищевская Павлина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мерло Ян (Иван)

Мать: Мерло Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцишевский Михаил

Рождение ребёнка
1902

Сын: Артишевский Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Артишевская Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Арцишевский Михаил

Рождение ребёнка
1905

Сын: Артишевский Альфонс Михайлович

Отец ребёнка: Арцишевский Михаил

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Артишевская Анелия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Артишевская Апполинария Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Арцишевский Михаил

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арцишевский Михаил

Рождение ребёнка
1915

Сын: Артишевский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Арцишевский Михаил

Смерть
1953

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