Мерло-Арцищевская Павлина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мерло Ян (Иван)
Мать: Мерло Марьям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арцишевский Михаил
Рождение ребёнка
1902
Сын: Артишевский Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Артишевская Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Арцишевский Михаил
Рождение ребёнка
1905
Сын: Артишевский Альфонс Михайлович
Отец ребёнка: Арцишевский Михаил
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Артишевская Анелия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Артишевская Апполинария Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Арцишевский Михаил
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арцишевский Михаил
Рождение ребёнка
1915
Сын: Артишевский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Арцишевский Михаил
Смерть
1953