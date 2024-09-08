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Мерло Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерло Ян (Иван)

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мерло Людвиг Иванович

Отец ребёнка: Мерло Ян (Иван)

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мерло-Арцищевская Павлина Ивановна

Отец ребёнка: Мерло Ян (Иван)

Рождение ребёнка
1877

Сын: Мерло Станислав Иванович

Отец ребёнка: Мерло Ян (Иван)

Смерть
Неизвестно

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