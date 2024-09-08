Мерло Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мерло Ян (Иван)
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Мерло Ян (Иван)
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мерло-Арцищевская Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Мерло Ян (Иван)
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Мерло Ян (Иван)
Смерть
Неизвестно