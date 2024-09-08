Мерло Ян (Иван)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерло Марьям
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Мерло Марьям
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мерло-Арцищевская Павлина Ивановна
Мать ребёнка: Мерло Марьям
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Мерло Марьям
Смерть
Неизвестно