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Угнивенко Александра Стефановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Угнивенко Георгий Иванович

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
26.07.1911

Сын: Угнивенко Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Угнивенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
01.04.1917

Сын: Угнивенко Никита Иванович

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович

Рождение ребёнка
18.12.1920

Дочь: Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Иван Игнатович

Смерть
Неизвестно
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