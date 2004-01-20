Карякин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1922
Дочь: Клинникова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Карякина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеплыгина Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Карякина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репьева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Карякина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно