Карякин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякин Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1922

Дочь: Клинникова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Карякина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карякина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеплыгина Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Карякина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репьева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Карякина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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