Клинникова (Карякина) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1922
Дата смерти20.01.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1922
Отец: Карякин Семён
Рождение ребёнка
21.03.?
Дочь: Куценко Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Клинников Василий
Рождение ребёнка
31.05.?
Дочь: Козуля Александра Васильевна
Отец ребёнка: Клинников Василий
Рождение ребёнка
05.12.?
Сын: Клинников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Клинников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клинников Василий
Смерть
20.01.2004