Клинникова (Карякина) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинникова (Карякина) Ольга Семеновна

Клинникова (Карякина) Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1922

Дата смерти

20.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1922

Отец: Карякин Семён

Мать: Карякина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.?

Дочь: Куценко Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Клинников Василий

Рождение ребёнка
31.05.?

Дочь: Козуля Александра Васильевна

Отец ребёнка: Клинников Василий

Рождение ребёнка
05.12.?

Сын: Клинников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Клинников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Василий

Смерть
20.01.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close