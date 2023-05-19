Ирина Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Миняй Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
04.07.1849
Сын: Гаврила Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1857