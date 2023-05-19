Ирина Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Емельянова

Ирина Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Миняй Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1849

Сын: Гаврила Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close