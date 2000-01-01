(Гладкова) Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Гладков Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Константин Михайлов
Отец ребёнка: Гладков Михаил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно