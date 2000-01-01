(Гладкова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гладкова) Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гладков Федор Михайлов

Отец ребёнка: Гладков Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Константин Михайлов

Отец ребёнка: Гладков Михаил Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Михаил Григорьев

Смерть
Неизвестно
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