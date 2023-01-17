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Гладков Федор Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Гладков Михаил Григорьев

Мать: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Дочь: Фекла Федорова

Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Гладков Иван Федоров

Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гладков Федот Федоров

Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева

Смерть
1840
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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