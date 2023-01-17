Гладков Федор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Гладков Михаил Григорьев
Мать: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Дочь: Фекла Федорова
Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Гладков Иван Федоров
Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Гладкова Анна Афанасьева
Смерть
1840