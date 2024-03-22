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Головастиков Егор Алексеевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Головастиков Алексей Федорович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Головастикова Ульяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Головастиков Семен Егорович

Мать ребёнка: Головастикова Ульяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Головастиков Василий Егорович

Мать ребёнка: Головастикова Ульяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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