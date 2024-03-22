Головастиков Егор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Головастиков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Головастикова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Головастиков Семен Егорович
Мать ребёнка: Головастикова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Головастиков Василий Егорович
Мать ребёнка: Головастикова Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно