Головастиков Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Головастикова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Головастиков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Головастикова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
До 1786
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Головастикова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно