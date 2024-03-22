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Головастиков Василий Егорович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Головастиков Егор Алексеевич

Мать: Головастикова Ульяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Головастикова Дарья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Головастиков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Головастикова Дарья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1786

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Головастикова Дарья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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