Головастикова Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Головастиков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Головастиков Семен Егорович
Отец ребёнка: Головастиков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Головастиков Василий Егорович
Отец ребёнка: Головастиков Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно