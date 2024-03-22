Головастикова Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова Ульяна Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Головастиков Егор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Головастиков Семен Егорович

Отец ребёнка: Головастиков Егор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Головастиков Василий Егорович

Отец ребёнка: Головастиков Егор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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