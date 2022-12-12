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Деркаченко Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Деркаченко Иов Иванов

Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Деркаченко Артем Иванов

Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Деркаченко Андрей Иванов

Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркаченко Евфимий Иоаннов

Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деркаченко Иван Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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