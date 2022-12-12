Деркаченко Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деркаченко Евфимий Иоаннов
Отец ребёнка: Деркаченко Иван Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно