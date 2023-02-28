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Деркаченко Иван Ермолаев

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Место рождения

Перелюб, Чернігівська область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Деркаченко Ермолай Емельянов

Мать: Деркаченко Варвара Мартинова

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Деркаченко Иов Иванов

Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Деркаченко Артем Иванов

Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Деркаченко Андрей Иванов

Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркаченко Евфимий Иоаннов

Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деркаченко Параскева Иванова

Смерть
1847
Перелюб, Чернігівська область
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