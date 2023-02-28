Деркаченко Иван Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деркаченко Евфимий Иоаннов
Мать ребёнка: Деркаченко Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847