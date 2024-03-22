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Иван Денисов

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

17.11.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1830

Жена: Анна Артемова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1835

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: Анна Артемова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Артемова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1840

Дочь: Домникия Иванова

Мать ребёнка: Анна Артемова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1842

Сын: Никита Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Артемова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1846

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Артемова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Анна Артемова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.11.1856
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
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