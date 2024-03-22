Иван Денисов
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смерти17.11.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Бракосочетание
04.02.1830
Жена: Анна Артемова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1835
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: Анна Артемова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Артемова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1840
Дочь: Домникия Иванова
Мать ребёнка: Анна Артемова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1842
Сын: Никита Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Артемова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1846
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Артемова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1849
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Анна Артемова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.11.1856
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.