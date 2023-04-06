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Анна Артемова

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Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1830

Муж: Иван Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1835

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1840

Дочь: Домникия Иванова

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1842

Сын: Никита Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1846

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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