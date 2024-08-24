Обухова (Дудёнкова) Нина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Дудёнкова) Нина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Дудёнков Максим Ипполитович

Мать: Дудёнкова (Ермолаева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Михаил

Рождение ребёнка
1953

Сын: Обухов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил

Смерть
2014

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