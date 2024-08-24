Обухова (Дудёнкова) Нина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обухов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Обухов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Михаил
Рождение ребёнка
1953
Сын: Обухов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Обухов Михаил
Смерть
2014