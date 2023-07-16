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Дудёнков Максим Ипполитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Дудёнков Ипполит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Обухова Нина Максимовна

Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.02.1952

Дочь: Флегонтова Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудёнкова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Максимовна

Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудёнков Владимир Максимович

Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна

Смерть
1959