Дудёнков Максим Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Дудёнков Ипполит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Обухова Нина Максимовна
Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.02.1952
Дочь: Флегонтова Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудёнков Владимир Максимович
Мать ребёнка: Дудёнкова Наталья Алексеевна
Смерть
1959