Обухов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Обухов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Обухова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обухова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Обухова Нина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Нина Максимовна