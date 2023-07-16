Обухов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Обухов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Обухова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Обухова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Обухова Нина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Нина Максимовна

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