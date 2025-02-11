Обалин Егор Филиппов
мужской, родился 1840, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецОбалин Филипп Сергеев1800 г.р.
МатьОбалина Наталья Семёнова1802 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Обалин Филипп Сергеев
Мать: Обалина Наталья Семёнова
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно