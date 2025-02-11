Обалин Егор Филиппов 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Обалин Егор Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Обалин Филипп Сергеев1800 г.р.
Мать
Обалина Наталья Семёнова1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Обалин Филипп Сергеев

Мать: Обалина Наталья Семёнова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

3 семья

Смерть
Неизвестно

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