Обалина Наталья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обалина Наталья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Обалин Степан Филиппов

Отец ребёнка: Обалин Филипп Сергеев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Обалин Гаврила Филиппов

Отец ребёнка: Обалин Филипп Сергеев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Обалин Егор Филиппов

Отец ребёнка: Обалин Филипп Сергеев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обалин Филипп Сергеев

Смерть
Неизвестно