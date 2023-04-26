Обалина Наталья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Обалин Филипп Сергеев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Обалин Филипп Сергеев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Обалин Егор Филиппов
Отец ребёнка: Обалин Филипп Сергеев
Место жительства
1858
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно