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Вейде Георгий Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.04.1905 ст.

Дата смерти

09.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905 ст.

Отец: Вейде Константин Генрихович

Мать: Вейде Александра Тимофеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
24.04.1905 ст.
Крещен в церкви Андрея Критского Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. Таинство совершил протоиерей Философ Орнатский.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нельц Ольга Николаевна

Смерть
09.03.1958
Москва, город федерального значения Москва
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