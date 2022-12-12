Вейде Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения14.04.1905 ст.
Дата смерти09.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905 ст.
Крещение
24.04.1905 ст.
Крещен в церкви Андрея Критского Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. Таинство совершил протоиерей Философ Орнатский.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нельц Ольга Николаевна
Смерть
09.03.1958
Москва, город федерального значения Москва