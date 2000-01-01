Труболысова Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труболысова Гликерия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Труболысов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
16.08.1901

Дочь: Рябова Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Труболысов Гаврила Никифорович

Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труболысова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труболысов Никифор Григорьевич

Смерть
До 1912
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