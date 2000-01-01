Труболысова Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Труболысов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.1901
Дочь: Рябова Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Труболысов Гаврила Никифорович
Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труболысова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Труболысов Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1912