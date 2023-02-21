Труболысов Никифор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1950
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Труболысов Григорий
Мать: не указана
дата и место рождения не известно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Труболысов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1901
Дочь: Рябова Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Труболысов Гаврила Никифорович
Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: Архипова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна
Рождение ребёнка
08.06.1926
Дочь: Подройкина Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна
Цугейкин, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труболысова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1950
Белянин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область