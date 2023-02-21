Труболысов Никифор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труболысов Никифор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Труболысов Григорий

Мать: не указана

дата и место рождения не известно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Труболысов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1901

Дочь: Рябова Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Труболысов Гаврила Никифорович

Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: Архипова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна

Рождение ребёнка
08.06.1926

Дочь: Подройкина Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Труболысова Домна Степановна

Цугейкин, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труболысова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Труболысова Гликерия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труболысова Гликерия Михайловна

Смерть
До 1950
Белянин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
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