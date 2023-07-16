Минин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина (Шульгина) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Минина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Минина (Шульгина) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Минин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Минина (Шульгина) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Минин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Минина (Шульгина) Антонина Петровна

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