Минин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Минина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Минина (Шульгина) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
1984
Мать ребёнка: Минина (Шульгина) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
1990
Мать ребёнка: Минина (Шульгина) Антонина Петровна